Лавров призвал к благоразумию при решении проблемы КНДР

Теги: В мире сша кндр лавров

При благоразумном подходе всех игроков, включая США, можно найти устраивающее всех решение по ситуации вокруг Северной Кореи. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров на полях саммита АСЕАН. Ранее Пхеньян сообщил, что не намерен угрожать своим ядерным арсеналом никому, кроме Соединённых Штатов.

Найти устраивающее всех решение по ситуации вокруг КНДР можно при благоразумном подходе всех игроков, включая США. Такое заявление сделал глава МИД России на полях саммита АСЕАН, который проходит на Филиппинах, передает "ТВ Центр".

"Я слышал, что Северная Корея устами своего министра иностранных дел сделала жесткое заявление, которое отвергает резолюцию Совбеза ООН, считает ее несправедливой. Но собственно так представители КНДР реагировали на все предыдущие резолюции. Будем все-таки судить по конкретным шагам", - отметил российский министр.

По его мнению, альтернативы возобновлению политического процесса нет. Россия и Китай намерены продвигать в ООН это предложение.

Ранее Пхеньян заявил, что не намерен угрожать своим ядерным арсеналом никому, кроме Соединённых Штатов. Власти КНДР пообещали преподать США "суровый урок", если те предпримут военные шаги против Северной Кореи.