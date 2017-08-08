Три человека пропали после опрокидывания шлюпки теплохода в Якутии
Теги: мчс вода якутия Происшествие
В Якутии спасатели ищут трех человек, которые пропали без вести после опрокидывания шлюпки теплохода "Путейский-124". Всего в лодке было четыре человека, все они были без спасательных жилетов.
В Якутии перевернулась шлюпка теплохода на реке Вилюй, три человека пропали без вести, сообщает МЧС по региону.
По данным ведомства, инцидент произошел 7 августа. Шлюпка перевернулась с четырьмя членами экипажа теплохода "Путейский-124". Все они были без спасательных жилетов. Одному удалось выбраться на берег, трое остальных ищут.
Поиски ведутся на воде и вдоль береговой линии. На данный момент обследовано 15 квадратных километров акватории реки и 7 километров береговой линии. К месту ЧП направились четыре водолаза.
Читайте также:
СКР возбудил уголовное дело из-за прорыва воды на шахте "Мир"