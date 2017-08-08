Три человека пропали после опрокидывания шлюпки теплохода в Якутии

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В Якутии спасатели ищут трех человек, которые пропали без вести после опрокидывания шлюпки теплохода "Путейский-124". Всего в лодке было четыре человека, все они были без спасательных жилетов.

В Якутии перевернулась шлюпка теплохода на реке Вилюй, три человека пропали без вести, сообщает МЧС по региону.

По данным ведомства, инцидент произошел 7 августа. Шлюпка перевернулась с четырьмя членами экипажа теплохода "Путейский-124". Все они были без спасательных жилетов. Одному удалось выбраться на берег, трое остальных ищут.

Поиски ведутся на воде и вдоль береговой линии. На данный момент обследовано 15 квадратных километров акватории реки и 7 километров береговой линии. К месту ЧП направились четыре водолаза.

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