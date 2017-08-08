Осужденный по "Болотному делу" Удальцов вышел на свободу

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Осужденный за организацию беспорядков на Болотной площади Сергей Удальцов вышел из тамбовской колонии в связи с завершение срока наказания. В июле 2014 года суд приговорил его к 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима.

Координатор "Левого фронта", осужденный за организацию беспорядков на Болотной площади, Сергей Удальцов вышел на свободу, передает ТАСС со ссылкой на адвоката.

Он вышел из колонии в Тамбове в связи с завершением срока наказания. В июле 2014 года Мосгорсуд приговорил Удальцова к 4,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Такой же срок получил его соратник Леонид Развозжаев, он вышел из колонии 7 апреля 2017 года.

По информации жены Удальцова, ожидалось, что Сергей выйдет на свободу 9 августа, но позже выяснилось, что это была ошибочная информация.

"Болотное дело" было возбуждено после беспорядков на Болотной площади 6 мая 2012 года, его фигурантами являются более 30 человек. Тогда оппозиционная акция переросла в столкновения с полицией и массовые беспорядки. За противоправные действия были задержаны более 400 человек.

Организаторы беспорядков - Сергей Удальцов и Леонид Развозжаев - ранее получили по 4,5 года колонии, рядовые участники приговорены к меньшим срокам. Несколько фигурантов были амнистированы, а один направлен на принудительное психиатрическое лечение. Сторонники осужденных считают, что беспорядки были спровоцированы полицией.

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