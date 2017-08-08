Гигантского робота "Юрия Долгорукого" установят в Братеевском парке 18 августа

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Пятиметровая фигура основателя Москвы Юрия Долгорукого появится в Братеевском парке 18 августа. Робот станет одним из главных героев Международного фестиваля фейерверков в столице.

В Братеевском парке 18 августа установят гигантского робота, созданного в честь князя Юрия Долгорукого. Пятиметрового богатыря весом в одну тонну вооружат мечом, оденут в доспехи, а на его плечи накинут красный плащ. Таким образом, будет воссоздан узнаваемый образ основателя Москвы, передает TVC.ru.

Робот "Юрий Долгорукий" станет одним из главных героев Международного фестиваля фейерверков, который пройдет на территории парка 19 и 20 августа. Он расскажет посетителям о расписании мероприятий фестиваля, а также поможет ориентироваться на площадках парка.

В пресс-службе организаторов фестиваля рассказали, что робота установят на платформу в виде часов со славянскими узорами. Ее диаметр составит около 10 метров. Платформа с цифрами будет двигаться, робот станет бить по ней своим мечом каждые полчаса, отсчитывая время до начала ближайших мероприятий. "Юрий Долгорукий" сможет вращать головой и двигать руками, а также ему можно будет задать вопрос и обменяться с ним приветствиями.

Тема фестиваля фейерверков в этом году - "Москва на семи холмах" и она посвящена грядущему юбилею города. Возвышенности Братеевского парка назовут в честь исторических холмов столицы.

"Отталкиваясь от темы фестиваля, мы решили, что главным ориентиром на нашей площадке должен стать основатель Москвы Юрий Долгорукий. Помогли создать такого робота студенты Московского художественно-промышленного института", - отметили организаторы праздника.

Международный фестиваль фейерверков пройдет в столице уже в третий раз. Команды из восьми стран выпустят в небо порядка 60 тысяч залпов, что на 10 тысяч больше, чем в прошлом году. Для проведения конкурсной программы будет использовано около 27 тонн пиротехники. Высота фейерверков будет достигать 200 метров.

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