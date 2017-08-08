В Москве примут стандарты благоустройства домов и отделки квартир по программе реновации
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 8 августа будут приняты стандарты для благоустройства жилых домов и отделки квартир, построенных по программе реновации.
8 августа будут приняты стандарты благоустройства жилых домов и внутренней отделки квартир по программе реновации. Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter.
Сегодня будут приняты стандарты благоустройства домов и отделки квартир по программе реновации— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 8 августа 2017 г.
Планируется, что на заседании правительства рассмотрят требования к благоустройству территории жилой застройки по Программе реновации жилищного фонда в городе Москве, а также утвердят требования к улучшенной отделке равнозначных жилых помещений, предоставляемых взамен жилых помещений в многоквартирных домах, включенных в программу реновации жилищного фонда в городе Москве.
Власти Москвы утвердили программу реновации жилищного фонда Москвы, в которую включено 5144 дома. Списки домов опубликованы на портале mos.ru.
Ранее на ВДНХ открылся шоу-рум с макетами будущих квартир, которые получат жители пятиэтажек, попавших под снос.
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