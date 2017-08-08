Поезд насмерть сбил школьницу в Подмосковье

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В Московской области пассажирский поезд насмерть сбил 14-летнюю девочку недалеко от платформы Трофимово. По данным следствия, три школьницы перебегали пути по пешеходному настилу и не заметили приближающийся состав. Одна из девочек скончалась на месте от полученных травм.

Пассажирский поезд сбил 14-летнюю девочку, которая вместе с двумя подругами перебегала пути по пешеходному настилу недалеко от платформы Трофимово Рязанского направления МЖД в Подмосковье. Об этом сообщается на сайте Московского межрегионального СУ на транспорте СК России.

По данным следствия, подростки не заметили приближающийся состав из-за стоящей на соседнем пути электрички. Машинист поезда применил экстренное торможение, однако ему не удалось предотвратить наезда на одну из девочек. Она скончалась на месте происшествия от полученных травм.

По данному факту следователи начали проверку. В настоящее время устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.

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