Лавров: Россия готова продолжать диалог с КНДР

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С угрозой "беспощадных" военных мер в отношении своих врагов и, прежде всего, США выступила Северная Корея. Принятый Совбезом ООН новый пакет санкций в Пхеньяне назвали "террористическим актом". Ситуация на Корейском полуострове стала одной из ключевых тем на форуме государств Тихоокеанского региона. Мирный план решения проблемы предложили Россия и Китай.

Обстановка вокруг Корейского полуострова стала одной из главных тем завершившегося в Маниле саммита АСЕАН, передает "ТВ Центр". Страны, входящие в Ассоциацию государств юго-восточной Азии не на шутку встревожены действиями Пхеньяна, а тот как будто нарочно нагнетает ситуацию. Резолюцию Совбеза ООН о расширении санкций против КНДР Северная Корея расценила как террористический акт и в официальном заявлении пригрозила беспощадным ответом.

"Враги не должны забывать, что мы готовы предпринять беспощадные стратегические меры, включая физические действия, полностью мобилизовав нашу национальную мощь", - говорится в сообщении агентства ЦТАК.

На полях филиппинского саммита Сергей Лавров встретился с главой МИД КНДР. Российский дипломат призвал все стороны на Корейском полуострове проявлять сдержанность и приступить к поиску политико-дипломатического урегулирования путем комплексного решения проблем, включая денуклеаризацию. Лавров предложил судить о Пхеньяне не по жестким заявлениям, а по конкретным действиям.

"Мы убеждены, что нет альтернативы возобновлению политического процесса, в частности шестисторонних переговоров. Россия и Китай внесли соответствующие предложения. Мы будем их продвигать, и в Нью-Йорке, и на других площадках. Конечно, продолжим диалог с нашими северокорейскими соседями, рассчитывая, что при благоразумном подходе со стороны всех игроков, включая, конечно же, Соединенные Штаты, Республику Корею и Японию, мы сможем найти устраивающие все стороны решения", - сказал Сергей Лавров.

Москва, по словам Сергея Лаврова, готова продолжать диалог с Пхеньяном. Кстати, именно благодаря кооперации России и Китая санкционная резолюция Совбеза ООН была принята единогласно. Пекин согласился поддерживать режим ограничительных экономических мер, хотя, это решение далось явно нелегко, ведь Китай является основным торговым партнером Северной Кореи. Российская и китайская позиции заключаются в том, что санкции не должны быть самоцелью.

"С этой целью Китай выступил с идеей "двойного замораживания" на Корейском полуострове, что помогло бы обратить внимание на решение срочных проблем с безопасностью для всех сторон. Эта инициатива поможет разорвать порочный круг и осуществить прорыв в вопросе возобновления переговорного процесса. Мы видим, что предложенную Китаем и Россией "дорожную карту" по мирному решению корейской ядерной проблемы поддерживает всё большее число стран. Мы не можем не задать вопрос: неужели есть страны, которые не желали бы видеть стабильной ситуацию в Южно-Китайском море? Неужели это не отвечает их интересам?" – говорит глава МИД Китая Ван И.

Двойное замораживание подразумевает, что Пхеньян сворачивает все свои ракетно-ядерные эксперименты, а Вашингтон и Сеул прекращают бряцать оружием у северокорейских берегов. Но Южная Корея лишь ускоряется с развертыванием американских ПРО на своей территории. Токио тоже озвучил намерение как можно скорее получить противоракеты.

"Пуски баллистических ракет со стороны Северной Кореи создают новую угрозу для Японии. Кроме того, остаются неизменными угрожающие планы Китая по экспансии в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях. Мы снова выразили серьёзную обеспокоенность по поводу этой ситуации", - говорит министр обороны Японии Ицунори Онодэра.

МИД Японии на саммите АСЕАН призвал усилить давление на КНДР, а не вести диалог. В Южной Корее главная оппозиционная партия страны выступила с резкой критикой политики, проводимой в отношении северного соседа. Президента призывают отказаться от попыток сесть за стол переговоров и сконцентрироваться исключительно на санкционном давлении.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".