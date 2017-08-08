"Правый сектор" готовится атаковать бойцов ВСУ на юге Донбасса

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Новый скандал назревает в отношениях между Украиной и Польшей. Возмущение Киева вызвал проект дизайна польских паспортов. На страницах документов образца 18-го года планируется разместить изображение часовни, расположенной во Львове на месте захоронения польских военных, которые погибли в боях с местными националистами. Тем временем на востоке страны подконтрольные Киеву формирования всё чаще нарушают режим прекращения огня. Новые акции готовят и боевики запрещённого "Правого сектора".

Серьезное обострение назревает на юге Донбасса, передает "ТВ Центр". Командование ДНР заявило о перемещении колонны бойцов запрещенной организации националистов из "Правого сектора" в мариупольском направлении. Причем угрозу они представляют не столько для самопровозглашенной республики, сколько для украинских подразделений. Накануне ВСУ обстреляли националистов, обвинив в этом ополченцев. По сообщениям прессы, радикалы идут на юг, чтобы отомстить за погибших.

"Были обстреляны позиции незаконного вооруженного формирования "Правый сектор" у населенного пункта Пищевик. Сразу после обстрела в районе населенного пункта, якобы в ответ на ведение огня вооруженных сил Донецкой Народной Республики, с позиций 40-й отдельной артиллерийской бригады под командованием военного преступника полковника Панченко был открыт огонь по населенному пункту Запорожец", - сообщил командующий корпусом ВС ДНР Эдуард Басурин.

Обстрел застал фермеров за уборкой урожая. Осколки снарядов до сих пор достают из деревянных построек. Несколько строений было разрушено.

Украина усиливает обстрелы по всему фронту. В ход идут крупнокалиберные орудия, которые согласно минским договоренностям должны быть отведены от линии соприкосновения.

На Луганском направлении зафиксировано более полутысячи случаев использования тяжелого и запрещенного минскими договоренностями вооружения. Количество нарушений режима прекращения огня за неделю здесь увеличилось на 50%, отмечают наблюдатели ОБСЕ. Военные ЛНР, готовясь к очередным атакам со стороны Украины, проводят масштабные учения по маневренной обороне.

Мониторинговая миссия ОБСЕ вновь призывает стороны развести силы. Особенно украинские войска, которые вновь вывели свою технику на линию соприкосновения в некоторых районах. К наблюдателям там не прислушиваются. В районе пункта пропуска у города Счастье бойцы украинской армии отказались разминировать мост и пропустить наблюдателей ОБСЕ в населенный пункт.

Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня до 31 августа. На время сбора урожая. Однако стороны продолжают обвинять друг друга в обстрелах.

Никита Васильев, "ТВ Центр".