Помилованные Путином россиянки вышли на свободу

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Помилованные указом президентом Путина Анник Кесян и Марина Джанджгава покинули следственный изолятор №2 "Лефортово". Они были осуждены за государственную измену накануне грузино-осетинского конфликта.

Помилованные президентом Владимиром Путиным жительницы Сочи вышли на свободу, сообщает "Интерфакс".

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании двух осужденных россиянок - Анник Кесян и Марину Джанджгаву. Они были осуждены за государственную измену из-за SMS-сообщений, которые они отправили в Грузию накануне грузино-осетинского конфликта.

Кесян была задержана в 2014 году. Ее обвинили в том, что в 2008 году она отправила SMS-сообщение о направлявшемся в Грузию поезде с военной техникой. В свою очередь, Джанджгаву задержали в 2012 году и обвинили в том, что она переписывалась со своим знакомым из Грузии Гоче Чхетии, которому женщина отправила смс-сообщение о движении российской военной техники.