Пенсионер погиб во время паводка в Уссурийке

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В Приморье более 6 тысяч человек остаются без света из-за сильнейшего паводка. Ремонтные бригады не могут добраться до мест аварий. Из-за проливных дождей из берегов вышли реки. В зоне бедствия работают сотни спасателей и спецтехника. Подтоплены и отрезаны от внешнего мира десятки населённых пунктов. Есть погибшие. По данным СКР, в результате паводка в Уссурийске погиб 70-летний мужчина.

Вторая волна паводка накрыла Уссурийск рано утром. Под воду ушел микрорайон возле реки Раковка. Жители успели собрать только самые необходимые вещи и покинуть дома. За ночь реки переполнились. Ситуацию усугубил утренний ливень. Вода подошла к городскому автовокзалу. Проехать на другой конец города можно только на внедорожниках, передает "ТВ Центр".

В Хасанском районе ливневые дожди полностью затопили подворья, дома. Люди прятались от потоков воды на крышах. Стихия пришла неожиданно, но также стремительно и ушла. Вода смыла огороды, оставив людей без урожая.

Отголоски тайфуна "Нору" принесли в Приморье ливневые дожди. На край обрушилось до 200 миллиметров осадков. По последним данным, подтоплены более двух тысяч домов. Повреждено 12 участков автомобильных дорог. Частично отключены от энергоснабжения шесть населенных пунктов

По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки осадки пойдут на убыль. В отдельных районах дожди будут идти, но их интенсивность значительно снизится.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев. "ТВ Центр".