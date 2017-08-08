Милонов предложил Минкомсвязи запретить бесплатные порносайты

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Депутат Виталий Милонов предложил запретить бесплатные порносайты в России. Соответствующее обращение он направил министру связи и массовых коммуникаций Николаю Никифорову. По словам Милонова, легкая доступность к подобным ресурсам вредит несовершеннолетним пользователям.

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил министру связи и массовых коммуникаций Николаю Никифорову ввести запрет на деятельность бесплатных порносайтов в России. Об этом сообщает РИА Новости.

"Необходимо введение запрета на осуществление деятельности этих ресурсов в свободном режиме, внедрение механизма эффективной возрастной верификации, а также запрет на свободную рекламу данных ресурсов в интернете", - говорится в обращении Милонова.

Депутат также предлагает приостановить работу порносайтов до создания эффективных механизмов и правил их существования в российском интернете. По мнению Милонова, легкая доступность к подобным ресурсам вредит несовершеннолетним пользователям и может привести к получению ребенком психологической травмы.

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