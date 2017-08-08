"Яндекс" рассказал о поисковых запросах пассажиров метро

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"Яндекс" проанализировал поисковые запросы в московском метро и выяснил, что утром пассажиры ищут сонники, молитвы, а вечером - рецепты и онлайн-трансляции. Самая популярная тема поиска в подземке – информационные технологии. Наименее популярны запросы порно и интимных услуг.

Компания "Яндекс" рассказала о поисковых запросах пассажиров метро, подключенных к беспроводной сети Wi-Fi столичной подземки, передает Газета.ru.

Утром пассажиров интересуют сонники и молитвы, запросы "как добраться/доехать". Вечером люди начинают мысленно готовить ужин и ищут рецепты или место, куда можно пойти перекусить. Также заметно вырастает количество запросов расписания общественного транспорта и время работы переходов. После 22:00 пассажиры ищут информацию, связанную с кино и онлайн-трансляциями.

Самая популярная тема поиска в подземке – информационные технологии. Наименее популярные запросы - порно и интимные услуги. В "Яндексе" объяснили, что люди стесняются соседей по вагону.

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