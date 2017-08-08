Суд отложил депортацию журналиста "Новой газеты" Али Феруза

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Мосгорсуд приостановил депортацию журналиста "Новой газеты" Худоберди Нурматова (Али Феруза) из России в Узбекистан. Ранее ЕСПЧ применил к нему срочные меры, запрещающие перемещение корреспондента с территории нашей страны до вынесения решения по его жалобе.

Мосгорсуд приостановил исполнение решения о выдворении журналиста "Новой газеты" Худоберди Нурматова, известного под псевдонимом Али Феруз, из России в Узбекистан. Об этом сообщает Газета.ru.

"Решение Басманного суд о выдворении Нурматова из России изменить. Дополнить постановление суда абзацем о приостановлении исполнения решения в связи с решением Европейского суда по правам человека о применении к нему правила 39 Регламента суда", - говорится в сообщении.

Ранее ЕСПЧ применил к Нурматову срочные меры, запрещающие его перемещение с территории России до вынесения решения по его жалобе. До рассмотрения дела в Страсбурге журналист будет находиться в Центре временного содержания для иностранных граждан.

На прошлой неделе Басманный суд Москвы постановил выдворить из страны Нурматова в связи с нарушением им режима пребывания на территории России. Кроме того, на него был наложен штраф в размере пяти тысяч рублей.

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