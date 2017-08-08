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Московские власти утвердили стандарт отделки квартир по программе реновации. Такое решение было принято во вторник на заседании правительства города.

Правительство Москвы утвердило стандарт отделки квартир по программе реновации жилищного фонда. Соответствующее решение было принято в ходе заседания президиума правительства столицы, передает TVC.RU.

"Речь идет об отделке квартир улучшенного комфорт-класса. Так, чтобы люди могли заезжать, не мучаясь какими-то уже дополнительными ремонтами или отделочными работами", - отметил Сергей Собянин.

Закон о реновации жилищного фонда Москвы был подписан Владимиром Путиным в начале июля. В программу реновации попадают многоквартирные дома с количеством этажей не более девяти, возведенные по типовым проектам, разработанным в период 1957-1968 гг.

Собственники квартир смогут получить на выбор равнозначное или равноценное жилье, а также денежную компенсацию. Предполагается, что предоставление равнозначных жилых помещений будет осуществляться с учетом конструктивных особенностей современных квартир, что приведет к увеличению площади новой квартиры по сравнению с квартирой, расположенной в старом, сносимом доме.

Переселение жителей будет осуществляться в тот же район проживания. Исключениями станут Зеленоградский, Троицкий и Новомосковский административные округа: там квартиры будут давать в пределах того же округа, а не района.

Всего в программу включено 5144 дома.