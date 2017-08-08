Путину доложили об операции на шахте "Мир" и о паводках в Приморье

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Владимир Путин заслушал доклады главы МЧС Владимира Пучкова о ходе спасательной операции на шахте "Мир", а также о борьбе с паводками на Дальнем Востоке. Кроме того, президент по телефону обсудил ситуацию с природным бедствием с губернатором Приморья Владимиром Миклушевским.

Президент России Владимир Путин получил доклады о ходе спасательных работ на руднике "Мир" в Якутии, а также о ситуации с паводками на Дальнем Востоке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Глава МЧС Владимир Пучков по телефону сообщил президенту о ходе поисково-спасательных работ на руднике "Мир" в Якутии, где на минувшей неделе произошла авария. Кроме того, министр рассказал о ситуации в районах Дальнего Востока, которые пострадали от паводка", - говорится в сообщении.

Российский лидер также провел телефонный разговор с губернатором Приморья Владимиром Миклушевским. В ходе диалога глава региона рассказал Путину о ситуации в крае в связи с природным бедствием.

4 августа на шахте "Мир" в городе Мирный в Якутии произошел прорыв воды. Всего на руднике находился 151 человек. Вероятной причиной аварии стало неконтролируемое увеличение водопритока из чаши отработанного карьера, что привело к размыву горной породы. По последним данным, на поверхность подняты 143 шахтера, судьба восьми остается неизвестной.

В свою очередь, в ночь с 6 на 7 августа в четырех районах Приморья в результате ливневых дождей выпало до 249 миллиметров осадков. Подтопленными оказались более 1,4 тысячи домов с населением более 10 тысяч человек и семь социально значимых объектов. По данным СКР, в результате паводка в Уссурийске погиб 70-летний мужчина.

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