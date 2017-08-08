В кварталах реновации создадут комфортную и безопасную городскую среду

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Московские власти утвердили требования по благоустройству жилых кварталах реновации. На придомовых площадках посадят деревья, построят парковки, а для детей оборудуют современные площадки.

Правительство Москвы утвердило базовые требования благоустройства жилых кварталов по программе реновации, сообщает "ТВ Центр".

"Речь идет о создании комфортных территорий новых кварталов, которые бы включали в себя создание современных детских площадок для детей разных возрастов, качественное озеленение, создание достаточного парковочного пространства", - рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

1 августа была утверждена программа реновации Москвы, в нее вошли 5 тысяч 144 дома. Переселять жителей будут в тот же район, исключением станут только Зеленоградский, Троицкий и Новомосковский административные округа.