В кварталах реновации создадут комфортную и безопасную городскую среду
Теги: Москва собянин благоустройство хрущевки
Московские власти утвердили требования по благоустройству жилых кварталах реновации. На придомовых площадках посадят деревья, построят парковки, а для детей оборудуют современные площадки.
Правительство Москвы утвердило базовые требования благоустройства жилых кварталов по программе реновации, сообщает "ТВ Центр".
"Речь идет о создании комфортных территорий новых кварталов, которые бы включали в себя создание современных детских площадок для детей разных возрастов, качественное озеленение, создание достаточного парковочного пространства", - рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
1 августа была утверждена программа реновации Москвы, в нее вошли 5 тысяч 144 дома. Переселять жителей будут в тот же район, исключением станут только Зеленоградский, Троицкий и Новомосковский административные округа.
Новости по теме Тверская, 13
-
08 августа 2017
Правительство Москвы утвердило стандарт отделки квартир по программе реновации
-
08 августа 2017
В Москве примут стандарты благоустройства домов и отделки квартир по программе реновации
-
07 августа 2017
Собянин: в Москве будет отреставрирован Дом Наркомфина
-
07 августа 2017
Собянин осмотрел ход реставрации знаменитого Дома Наркомфина