На муниципальных выборах в Москве ожидается высокая конкуренция

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Муниципальные выборы в столице станут самыми конкурентными за последние пять лет. Так считают в Фонде развития гражданского общества.

На муниципальных выборах в Москве ожидается самый высокий уровень конкуренции за последние пять лет. К этому моменту регистрацию прошли около 8 тысяч кандидатов, передает "ТВ Центр".

Избрано будет около полутора тысяч депутатов. Своих представителей выдвинули 32 партии - наибольшее число от "Единой России" и КПРФ. Среди кандидатов много самовыдвиженцев. Выборы состоятся 10 сентября, в Единый день голосования.

"Действительно, очень высокий конкурс. И помимо высокой номинальной конкуренции, то есть числа зарегистрированных кандидатов, есть достаточное количество сильных кандидатов у оппозиции. Это те, кто в первую очередь уже поработали депутатами в муниципальных собраниях", - сообщил председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин.