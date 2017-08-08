Жительница Читы спасла выброшенного в мусорку младенца

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В Чите 17-летняя девушка спасла от гибели новорожденного, выброшенного в мусорный бак. Она отнесла ребенка домой и перевязала пуповину. На мать ребенка завели уголовное дело.

Брошенного на произвол судьбы новорождённого младенца удалось спасти в Чите. Подробности жуткой истории рассказали в МВД по Забайкальскому краю, передает "ТВ Центр".

Мальчик, появившийся на свет не более, чем за два часа до этого, был обнаружен в мусорном баке. На доносившийся оттуда плач обратила внимание проходившая мимо 17-летняя девушка. Она отнесла ребёнка домой, перевязала пуповину и вызвала скорую помощь. Сейчас мальчиком занимаются врачи, состояние оценивается, как удовлетворительное.

Полиция ведёт поиски его матери. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "покушение на убийство новорождённого".