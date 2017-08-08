В кварталах реновации создадут комфортную и безопасную городскую среду

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Власти Москвы утвердили базовые требования благоустройства жилых кварталов по программе реновации. Такое решение было принято на заседании президиума столичного правительства. Это означает, что жители получат не только квартиры в современных домах, но детские площадки и парковочные места.

Вместо деревянных щитовых дверей - металлическая, с утеплителем и повышенной звукоизоляцией, межкомнатные - из бруса или шпона. Полы из ламината или керамогранита. Обои не бумажные, а флизелиновые под покраску. Вместо классических, простых окон - пластиковые двухкамерные стеклопакеты с белыми подоконниками. Плюс эстетичные люстры и светильники в каждой из комнат. Квартира с отделкой комфорт-класса - привилегия участников программы реновации. Постановление о новых стандартах для тех, кто выберет равнозначные жилые помещения, во вторник приняли на заседании столичного правительства. Об этом сообщает "ТВ Центр".

"Я хочу отметить, что в предыдущей программе у нас отделка была эконом-класса. Она была значительно дешевле. На сегодняшний день отделка стала более дорогая, и они составляет более 11 тысяч за квадратный метр. Таким образом, граждане гарантированно получат комфортное жилье, готовое для проживания и стоимость их квартиры однозначно повысится за счет применения улучшенной отделки", - сообщил заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

"Очень важно принять соответствующие стандарты благоустройства и отделки квартир, но еще более важно, чтобы эти стандарты соблюдались. Поэтому необходимо обеспечить самый жесткий контроль за качеством приемки этих объектов. Создать и профессиональный контроль и общественный контроль", - заявил Сергей Собянин.

Шоу-румы уже готовят для просмотра. И комфортно, продолжает мэр, должно быть не только внутри помещения, но и снаружи. А поэтому следом за утверждением требований к отделке поднимают вопрос благоустройство дворов. Главная цель тут - создать целые кварталы реновации. Безопасные и удобные. Кроме того, новая городская среда поможет преодолеть дисбаланс развития территорий.

"Новая структура микрорайона будет предусматривать максимальное использование земельных ресурсов внутри микрорайона. Формирование микроклимата, как в границах кварталов, так и на дворовых территориях. Наличие подземных парковок, отсутствие транзитного движения во дворах. Озелененные территории. Паритет выноса коммунального оборудования из дворового пространства", - перечисляет Хуснуллин.

А самое главное - в каждом конкретном квартале все работы будут корректироваться с учетом мнения местных жителей. Каждый голос, обещают в столичном правительстве, будет услышан. И только потом, по итогам публичных слушаний, будет принято решение что и как делать.

А вот с тем, что общественный транспорт стал не только быстрее, но и комфортнее, согласно большинство москвичей. В планах, рассказывает мэр, сделать его экологичнее и эффективней.

"В настоящее время на обкатке в "Мосгортрансе" находится целая линейка различных электробусов. И отечественных, и зарубежных. Зарубежные аналоги показывают лучшее качество, и лучшую приспособленность для городских условий. Но, тем не менее, мы надеемся, что наши отечественные производители в ближайшее время смогут создать конкурентную продукцию. Мы видим это по их активным усилиям", - сказал Сергей Собянин.

Созданием электробусов, а они уже проходят обкатку на столичных улицах, занимаются автоконцерны "ГАЗ" и "КамАЗ". В планах правительства Москвы — уже через два года пустить по маршрутам более 600 автобусов на электричестве. А уже к 2021 году - полностью отказаться от дизельных аналогов.

Михаил Шекоян, Дмитрий Шаракин, Николай Жуков и Дмитрий Гималов. "ТВ Центр".