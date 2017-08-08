Суд на полгода продлил домашний арест Улюкаева

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Рассмотрение дела бывшего главы МЭР Алексея Улюкаева по существу начнется 16 августа, заседание будет проходить в открытом режиме. Также экс-министру продлили домашний арест на полгода до 27 января 2018.

Замоскворецкий суд Москвы приступит к рассмотрению уголовного дела по существу в отношении бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева 16 августа, сообщает ТАСС.

Заседание назначено на 9:30, оно пройдет в открытом режиме. Также суд удовлетворил ходатайство прокурора о продлении домашнего ареста Улюкаеву до 27 января 2018 года.

8 августа в Замоскворецком суде прошли предварительные слушания по делу бывшего главы МЭР.

Улюкаев был задержан с поличным в офисе "Роснефти" 15 ноября 2016 года. По версии следствия, в компанию он приехал за взяткой, которую требовал за подготовку документов по продаже госкорпорации пакета акций "Башнефти". Улюкаева обвиняют в получении взятки в 2 миллиона долларов. Свою вину экс-министр не признает, ему грозит до 15 лет заключения.