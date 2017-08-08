Вузы отметили рост интереса к медиа и IT-специальностям в этом году

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Связанные с медиа и информационными технологиями направления в этом году пользовались наибольшим спросом у абитуриентов. Об этом рассказали в крупнейших московских вузах.

Представители столичных вузов рассказали о том, на какие специальности оказались самыми популярными у абитуриентов в этом году, сообщает "ТВ Центр".

Это, прежде всего, коммуникационные дисциплины — реклама, связи с общественностью, иностранные языки, медиаобразование. Конкурсы на них специалисты назвали "бешеными".

К примеру, этим летом факультет журналистики МГУ сообщил о самом высоком конкурсе за последние 25 лет. В Московском государственном педагогическом университете эта специальность также лидировала с самым большим конкурсом. На втором месте оказались иностранные языки.

Тенденцию повышения интереса к медиа и коммуникациям отметили и в Высшей школе экономики, хотя в этом вузе больше всего абитуриентов поступают на экономику и маркетинг.