На отеле Трампа в Нью-Йорке появилось изображение Путина. Видео

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В Нью-Йорке несколько человек в военной форме подошли к отелю Trump SoHo под звуки гимна России, после чего на стене здания появилось изображение Владимира Путина. На проекции также возникли надписи на русском и английском языках с призывами к президенту США.

На стене отеля Trump SoHo в Нью-Йорке появилось изображение президента России Владимира Путина на фоне российского флага. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на американские СМИ.

На проекции также появились надписи: "Крепись, братан!" на русском языке и "Рад помочь, братан", "Следуй за деньгами", "Доступны услуги по отмыванию денег" на английском. При этом у входа в отель стояли несколько человек в военной форме и с флагом России. Все происходящее сопровождалось российским гимном.

По данным СМИ, автором акции стал журналист Робин Белл. Согласно его задумке, это "обращение" от лица российского лидера адресовано президенту США Дональду Трампу.

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