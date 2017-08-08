Саакашвили приехал в Литву по недействительному украинскому паспорту

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Михаил Саакашвили во вторник покинул Польшу и приехал в Литву. Путешествие по Европе бывший грузинский президент и экс-губернатор Одесской области совершает по недействительному украинскому паспорту.

Лишённый украинского гражданства Михаил Саакашвили продолжает свою нелегальную поездку по северу Европы. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Во вторник экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области покинул Польшу и прибыл в Литву. При этом государственные границы он пересекает по паспорту, который в Киеве объявили недействительным. В погранслужбе Украины уже заявили о готовности изъять его у Саакашвили при первой же возможности.

Сам беглый политик говорит о намерении "путешествовать по Европе". Однако в грузинском Минюсте уже заявили о планах привлечь экс-президента к уголовной ответственности и готовности требовать его экстрадиции. На родине обвиняется в превышении полномочий и растрате бюджетных средств.