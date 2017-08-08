Бортников заявил о сохранении террористической угрозы от ИГ
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В России удалось снизить уровень террористической уязвимости мест массового пребывания людей. Об этом заявил директор ФСБ России, председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников. В то же время угроза от запрещенных террористических группировок сохраняется.
В России благодаря совместным действиям властей и спецслужб снижена террористическая угроза в местах массового скопления людей. Об этом заявил председатель НАК Александр Бортников, передает "ТВ Центр". Тем не менее, такие объекты транспортной инфраструктуры, как аэропорты, железнодорожные и автовокзалы требуют повышенного внимания и дополнительных защитных мер.