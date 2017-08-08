Бортников заявил о сохранении террористической угрозы от ИГ

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В России удалось снизить уровень террористической уязвимости мест массового пребывания людей. Об этом заявил директор ФСБ России, председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников. В то же время угроза от запрещенных террористических группировок сохраняется.