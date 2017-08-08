Мособлсуд возобновил слушания по делу "банды ГТА"

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В Мособлсуде возобновились слушания по делу "банды ГТА". На заседании ожидается решение суда относительно дальнейшего рассмотрения дела в связи с нападением на конвой 1 августа.

В Мособлсуде возобновились слушания по делу "банды ГТА", ожидается рассмотрение дела в связи с нападением на конвой 1 августа, передает ТАСС.

Охрана безопасности здания Мособлсуда организована в штатном режиме, усиленные меры не предприняты.

1 августа пятеро подсудимых по делу "банды ГТА" напали на конвоиров в лифте здания Мособлсуда. В результате перестрелки трое арестованных были ликвидированы и двое ранены. Также во время стрельбы огнестрельное ранение получил сотрудник Росгвардии, еще двое полицейских были травмированы. По данному факту СКР возбудил уголовное дело.

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