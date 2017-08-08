Актриса "Сатирикона" Полина Шанина покончила с собой в Москве

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Актриса театра "Сатирикон" Полина Шанина найдена мертвой в Москве. По одной из версий, женщина, страдавшая острой депрессией, могла совершить самоубийство. В театре подтвердили факт смерти, но не рассказали о ее причине.

В Москве найдена мертвой 31-летняя актриса театра "Сатирикон" Полина Шанина. Об этом пишет "Русская планета".

Согласно одной из версий, актриса совершила самоубийство в своей квартире. Причиной могла стать острая депрессия. Ранее в апреле покончил с собой ее гражданский муж.

В самом театре подтвердили факт смерти Полины Шаниной. Тем не менее, раскрывать подробности произошедшего там не стали.

Полина Шанина является уроженкой города Мытищи. В 2009 году она окончила актерский факультет Школы-студии МХАТ, после чего поступила в труппу театра "Сатирикон". Там она играла в спектаклях "Game Over", "Все оттенки голубого", "Однажды в деревне" и других.