В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,9

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На юго-западе Турции произошло землетрясение магнитудой 4,9. В настоящее время данных о пострадавших и разрушениях в результате землетрясения нет. При этом в Ростуризме заявили, что российские туристы не обращались в генконсульство в Анталье из-за подземных толчков.

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в районе курорта Бодрум на юго-западе Турции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство по чрезвычайным ситуациям страны.

"Подземные толчки произошли 8 августа в 10:42 в районе Бодрума, магнитуда составила 4,9", - говорится в сообщении.

Данных о пострадавших и разрушениях в результате землетрясения пока нет. В свою очередь, в Ростуризме заявили, что обращений от российских туристов в генконсульство в Анталье из-за подземных толчков не поступало.

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