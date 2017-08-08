В Москве водители устроили массовую драку после ДТП

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Три легковых автомобиля столкнулись друг с другом на юго-западе Москвы. В результате на проезжую часть выскочили участники ДТП и устроили массовую потасовку. Позднее драку удалось остановить. Обстоятельства произошедшего выясняет полиция.

Массовой дракой завершилось ДТП с участием трех легковых автомобилей в Москве. Об этом пишет "МИР24".

Инцидент произошел на юго-западе столицы. Авария случилась 8 августа на пересечении Нахимовского проспекта и улицы Ивана Бабушкина. После столкновения на проезжую часть выскочили водители и затеяли потасовку.

В настоящий момент драку удалось остановить. На месте происшествия работает полиция. Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.

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