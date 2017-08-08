В Твери обрушилось здание речного вокзала. Видео

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В Твери частично обрушилось здание визитной карточки города – речного вокзала. Людей в помещении на этот момент не находилось, поэтому никто не пострадал. По факту происшествия следователи проводят проверку.

В Твери обрушилась часть стены заброшенного речного вокзала. Здание, построенное в 1938 году, перестало функционировать по назначению в 1990-е годы, все это время оно находилось в аварийном состоянии, пишет "Ридус".

К разрушению вокзала могли привести и ремонтные работы, которые проводились в здании несколько лет назад. По словам зампредседателя правительства Тверской области Андрея Белоцерковского, власти так и не смогли найти инвестора, который бы восстановил строение.

"Заволжским межрайонным следственным отделом Твери СУ СКР по Тверской области организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении СУ СК России по Тверской области.