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В центре Москвы загорелся ангар. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. На место происшествия направлены 15 пожарных расчетов.

В центре Москвы произошел крупный пожар в ангаре. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Загорание произошло в ангаре по адресу Спартаковская площадь, дом 1/7, строение 5. Площадь пожара составила 200 квадратных метров", - сказал он.

Из здания валит густой дым, наблюдается открытое горение. По данным источника, на место выехали 15 пожарных расчетов.