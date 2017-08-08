В Германии женщине ампутировали обе ноги и руку после укуса комара

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Жительнице Кельна ампутировали обе ноги и руку после того, как ее укусил комар. По мнению врачей, насекомое могло занести инфекцию при укусе, что привело к заражению крови.

В германском городе Кельн врачи ампутировали женщине обе ноги и руку после того, как ее укусил комар. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Koelner Express.

По данным местных СМИ, в марте 43-летнюю женщину укусил комар. Затем у нее появилась шишка, ломота в суставах и головокружение. Женщину доставили в больницу, однако после обследования ее отправили домой.

Некоторое время спустя состояние жительницы Кельна начало ухудшаться. Ее снова привезли в больницу и там она впала в кому на неделю. После этого конечности женщины начали чернеть и врачи были вынуждены ампутировать обе ноги и предплечье.

По мнению врачей, комар мог занести ей инфекцию при укусе, что привело к заражению крови.

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