Саакашвили заявил о наличии у Климкина российского гражданства

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Глава МИД Украины Павел Климкин мог бы стать "следующим кандидатом" на лишение украинского гражданства вслед за Михаилом Саакашвили. Так считает сам бывший губернатор Одесской области. По его словам, у министра есть российское гражданство.

У министра иностранных дел Украины Павла Климкина есть российское гражданство. В этом уверен бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили.

По словам экс-руководителя Грузии, Климкин мог бы стать "следующим кандидатом" на лишение украинского гражданства, передает РИА Новости. Ранее такую меру применили против самого Саакашвили.

Бывший глава Одесской области утверждает, что Климкин "целыми днями звонит во все страны" с претензиями, куда Саакашвили приезжал или собирается ехать. "Павел Климкин этнически не украинец, а русский, родился в России, насколько я понимаю, имеет там гражданство и по-украински говорит хуже меня", - подчеркнул экс-президент Грузии.

26 июля президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. По официальной информации это произошло из-за того, что политик скрыл факт возбуждения против него уголовного дела в Грузии. Сам Саакашвили назвал незаконным лишение его украинского гражданства. Также он оказался шокирован подделкой миграционной анкеты. Политик полагает, что нынешнее руководство Украины избавляется от неугодных ему людей.

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