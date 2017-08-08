Суд подтвердил вызов Сечина как свидетеля по делу Улюкаева

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Глава "Роснефти" Игорь Сечин будет вызван на допрос в суд в качестве свидетеля по делу Алексея Улюкаева. По словам пресс-секретаря суда, глава госкорпорации заявлен в качестве свидетеля обвинения. В то же время, сообщается, что вопросы Сечину будет интересно задать обеим сторонам.

Глава "Роснефти" будет вызван на допрос в суд в качестве свидетеля обвинения по делу Алексея Улюкаева. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Эмилию Хиль.

"Сечин заявлен свидетелем по делу со стороны обвинения. Со стороны защиты подсудимого он не заявлялся", - сказала она.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, отметил, что вопросы Сечину будет интересно задать как обвинению, так и защите, независимо от того, с чьей стороны он будет вызван свидетелем.

Улюкаев был задержан с поличным в офисе "Роснефти" 15 ноября 2016 года. По версии следствия, в компанию он приехал за взяткой, которую требовал за подготовку документов по продаже госкорпорации пакета акций "Башнефти". Улюкаева обвиняют в получении взятки в 2 миллиона долларов.