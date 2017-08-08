Пожар в ангаре в центре Москвы ликвидирован

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Пожарные ликвидировали возгорание в ангаре на Спартаковской площади в центре Москвы. Данных о пострадавших нет. Площадь пожара составила 400 квадратных метров.

Пожар в ангаре на Спартаковской площади в Москве ликвидирован. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС столицы.

"Принятыми мерами в 16:12 пожар был ликвидирован", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, площадь пожара составила 400 квадратных метров. Горела кровля металлического ангара. Данных о пострадавших нет.

Как сообщалось ранее, пожар произошел в ангаре по адресу: Спартаковская площадь, 1/7, строение 5. Очевидцы сообщали о густом дыме и открытом горении.