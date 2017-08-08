В Китае произошло землетрясение магнитудой 7

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Землетрясение миагнитудой 7 произошло в китайской провинции Сычуань. Очаг залегал на глубине от 10 до 20 километров севернее города Чэнду. О разрушениях и жертвах пока ничего неизвестно.

Сильное землетрясение произошло в китайской провинции Сычуань. Эпицентр зафиксирован в 279 километрах севернее города Чэнду и находился на глубине 10 километров. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

#Earthquake of M7.0 jolts Jiuzhaigou county, SW China's #Sichuan on Tue; epicenter recorded at a depth of 20 km; Tremor felt in Chengdu pic.twitter.com/Q56BTIXwmW — People's Daily,China (@PDChina) 8 августа 2017 г.

По данным центра, магнитуда землетрясения составила 6,2. Однако в Китайском сейсмологическом центре утверждают, что магнитуда составила 7. Очаг залегал на глубине 20 километров, отмечает ТАСС.

О разрушениях и жертвах не сообщается.