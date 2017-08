В Китае произошло землетрясение магнитудой 7

Сильное землетрясение произошло в китайской провинции Сычуань. Эпицентр зафиксирован в 279 километрах севернее города Чэнду и находился на глубине 10 километров. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

#Earthquake of M7.0 jolts Jiuzhaigou county, SW China's #Sichuan on Tue; epicenter recorded at a depth of 20 km; Tremor felt in Chengdu pic.twitter.com/Q56BTIXwmW