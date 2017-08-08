17:25, 08 августа 2017

В Китае произошло землетрясение магнитудой 7

Теги:  китай  землетрясение  Стихия

Землетрясение миагнитудой 7 произошло в китайской провинции Сычуань. Очаг залегал на глубине от 10 до 20 километров севернее города Чэнду. О разрушениях и жертвах пока ничего неизвестно.

Сильное землетрясение произошло в китайской провинции Сычуань. Эпицентр зафиксирован в 279 километрах севернее города Чэнду и находился на глубине 10 километров. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

По данным центра, магнитуда землетрясения составила 6,2. Однако в Китайском сейсмологическом центре утверждают, что магнитуда составила 7. Очаг залегал на глубине 20 километров, отмечает ТАСС.

О разрушениях и жертвах не сообщается.

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