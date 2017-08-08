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Поисково-спасательные работы на руднике "Мир" в Якутии не прекращаются, несмотря на опасные и сложные условия. Как сообщил замглавы МЧС России Владлен Аксенов, остается неизвестной судьба восьми горняков.

Поисково-спасательные работы на руднике "Мир" в Якутии не прекращаются, несмотря на сложные и опасные условия. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на замглавы МЧС Владлена Аксенова.

"Условия проведения аварийно-спасательных работ крайне сложные. Массы воды, которые подтопили выработки, фактически продолжают угрожать объекту. Однако поиски шахтеров не прекращаются. Начало работ для каждой из трех смен начинается с тщательного инструктажа на командном пункте", - сказал он.

По его словам, над выработками находятся 40 тысяч тонн воды, которая может обрушиться в любой момент. Приток воды в карьер продолжается за счет давления грунтовых вод. Для защиты рудника дополнительно установлены три промышленных высокопроизводительных насоса.



"Насосные системы необходимы для минимизации риска обводнения поисковых площадок. В каждой смене в шахте работают 65 человек", - пояснил Аксенов.

По его словам, в настоящее время остается неизвестной судьба еще восьми горняков.

Прорыв воды из карьера произошел в шахте рудника "Мир" 4 августа. В шахте находились 142 человека. На поверхность были эвакуированы 133 шахтера, еще один горняк смог выбраться на поверхность 5 августа.