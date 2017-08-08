Рассмотрение дела Улюкаева по существу начнется 16 августа

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Замоскворецкий суд Москвы во вторник продлил домашний арест бывшему министру экономического развития России Алексею Улюкаеву еще на полгода - до 27 января. В ходе предварительных слушаний также было решено рассматривать дело экс-министра в открытом режиме. Первое заседание пройдёт уже 16 августа.

Став фигурантом уголовного дела, Алексей Улюкаев сменил служебную иномарку на отечественный автопром. Из "Лады Гранты" Службы исполнения наказаний он вышел с папкой в руках, без наручников. Обронил, что похудел на 14 килограммов. Затем двери зала суда для прессы закрылись, передает "ТВ Центр".

Предварительные слушания продолжались четыре часа. В итоге Алексею Улюкаеву продлили срок домашнего ареста до 27 января 2018 года. Именно такая мера пресечения была избрана сразу после задержания. Причём, домашний арест - строгий. Экс-министру запрещено покидать свою квартиру в элитном жилом комплексе и пользоваться средствами связи. Он носит специальный браслет.

Алексей Улюкаев занимал пост министра экономического развития России с 2013 по ноябрь 2016 года, пока не оказался в центре крупного коррупционного скандала. Бывший федеральный чиновник обвиняется в получении взятки лицом, занимавшим государственную должность, в особо крупном размере. Путем вымогательства - особо подчеркивают в Главном управлении по расследованию особо важных дел Следственного комитета.

14 ноября прошлого года Улюкаев был задержан при получении чемодана денег - двух миллионов долларов за выданную его министерством положительную оценку, позволившую компании "Роснефть" выкупить у государства контрольный пакет акций "Башнефти". По некоторым данным, свидетелем по делу выступит глава "Роснефти" Игорь Сечин. Прозрачность самой сделки, кстати, не оспаривается.

Улюкаев взял в руки помеченный специальной краской кейс с мечеными купюрами. В Следственном комитете позже рассказали, что вели чиновника около года. Его телефоны прослушивались. Обо всем докладывалось президенту. Владимир Путин на следующий день после задержания освободил министра от занимаемой должности. Примечательно, что Алексей Улюкаев сначала был против слияния крупных компаний. Но незадолго до сделки резко передумал. Также он известен яркими антикоррупционными высказываниями. В частности, предлагал декларировать не только доходы, но и расходы чиновников. После четырехчасовых предварительных слушаний подсудимый вновь появился на крыльце Замоскворецкого суда и поделился с журналистами ожиданиями от предстоящего процесса.

Последующие заседания во вторник решено проводить в открытом режиме. Рассмотрение дела по существу назначено на 16 августа. Первый в современной истории России судебный процесс над федеральным министром обещает быть долгим. В деле Алексея Улюкаева – 31 том.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".