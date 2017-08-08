СК расследует дело о покушении на убийство младенца в Чите

Теги: роды Происшествие забайкалье

Несовершеннолетняя жительница Читы обнаружила в мусорном контейнере новорождённого младенца. Мальчика отнесла домой, перевязала пуповину и вызвала скорую помощь. Сейчас ребёнком занимаются врачи. По их оценкам, состояние здоровья малыша не вызывает опасений. А правоохранительные органы разыскивают мать младенца.

Крохотный и трогательный – как все новорожденные. Вот только у него еще нет имени. Об этом малыше вообще мало что известно. Разве что, скупые данные - рост 54 сантиметра, вес - три четыреста. Родился 7 августа. И чудом был спасён. Благодаря своему громкому голосу. И местной старшекласснице. Тот день она точно запомнит на всю жизнь. В деталях. Как шла привычным маршрутом на встречу с сестрой. И как услышала оглушительный детский плач. Не из окон, не из коляски по соседству. Нет. Из мусорного контейнера. И, как увидев окровавленного малыша, не раздумывала уже ни секунды, передает "ТВ Центр".

"Лежал в мусорном баке, на картофельных очистках, на огрызках арбуза. Совершенно голый, ни в коробке, ни в чём. Я его просто взяла на руки. Встретила сестру, она принесла пелёнки. Мы перевязали пуповину и принесли домой", - рассказала Вероника.

Уже дома, остановив кровотечение, они вместе с сестрой вымыли, перепеленали ребенка. Вызвали полицию и скорую помощь. И спустя несколько часов после появления на свет малыш попал в родильный дом.

"Здесь мы тоже его обогрели, накормили, провели первичный туалет новорожденного. В принципе, ребенок без видимых повреждений, травм, аномалий развития. Переведен в обсервационное отделение под наблюдение. На сегодняшний момент состояние его расценивается как удовлетворительное. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сообщил главный врач ГУЗ Городской родильный дом Илья Плоткин.

Помощь благодаря девушке была оказана вовремя, малыш получил только легкое переохлаждение. В роддоме ребенка обязательно еще будут обследовать, а потом переведут в детскую больницу. Поиски отказавшейся от него матери пока продолжаются. В читинском поселке КСК, где был найден новорожденный, соседи казалось бы, все друг друга знают. И утверждают - женщины, способной на такой чудовищный поступок, здесь точно нет.

Запросы полиции в женскую консультацию пока тоже не принесли результата. Тем не менее, расследование продолжается. "По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей сто шесть Уголовного кодекса России - это покушение на убийство матерью новорожденного ребёнка", - отметил старший помощник руководителя СУ СК России по Забайкальскому краю Егор Марков.

Наказание по этой статье - до пяти лет лишения свободы. Однако решение в каждом отдельном случае и с учетом всех обстоятельств принимает суд. А в местном Следственном комитете, впрочем, думают не только о преступлении и наказании. Обещают - будут ходатайствовать перед руководством о поощрении школьницы, которая нашла новорождённого и фактически спасла ему жизнь.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".