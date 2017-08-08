Путин пообещал гарантировать безопасность и независимость Абхазии

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Президент России Владимир Путин встретился с главой Абхазии Раулем Хаджимбой. Российский лидер пообещал, что наша страна намерена и дальше надежно гарантировать безопасность и независимость республики.

Россия будет и дальше гарантировать безопасность и независимость республики. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на встрече с главой Абхазии Раулем Хаджимбой.

"Нам есть, о чем поговорить, но самое главное заключается в том, что у нас особые, совершенно особые отношения с Абхазией. Мы надежно гарантируем безопасность и самостоятельность Абхазии, независимость. Уверен, что так и будет дальше", - передает его слова агентство "РИА Новости".

Путин отметил необходимость найти оптимальные пути развития абхазской экономики для создания рабочих мест, собственной налогооблагаемой базы. Российский лидер заявил, что именно этим вопросам и будут посвящены переговоры.