Автомобиль влетел в толпу в Мытищах после ДТП

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В подмосковных Мытищах произошло ДТП с участием двух автомобилей марки Skoda. В результате происшествия одна из машин вылетела на обочину, где стояли люди. В результате пострадали не менее двух человек.

Не менее двух человек пострадали в результате ДТП с участием двух автомобилей в подмосковных Мытищах. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Авария случилась на Новомытищинском проспекте в районе дома № 36. После столкновения с участием двух легковых автомобилей марки Skoda, один из них отбросило в сторону, где стояли несколько человек. Пострадавшие госпитализированы.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции. Также устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.