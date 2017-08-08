Обезвредивших фигурантов дела "банды ГТА" сотрудников Росгвардии наградили

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Сотрудников Сергиево-Посадского ОМОНа ГУ Росгвардии по Московской области наградили за обезвреживание фигурантов дела "банды ГТА" в здании Мособлсуда. Им вручили медали "За проявленную доблесть" II степени. В ближайшее время сотрудники ОМОНа будут представлены к государственным наградам.

Сотрудников ОМОНа, обезвредивших фигурантов дела "банды ГТА" в здании Мособлсуда, наградили медалями. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

"На торжественном построении Сергей Меликов вручил бойцам и командирам Сергиево-Посадского ОМОНа Росгвардии, проявившим мужество и профессионализм при обезвреживании вооруженных преступников, медаль "За проявленную доблесть" II степени и благодарность, а в ближайшее время бойцы ОМОНа будут представлены к государственным наградам", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что попытка побега преступников могла привести к расправе над всеми, кто находился в здании, либо захватом их в заложники. Это, в свою очередь, могло привести к неоправданным жертвам как среди сотрудников, так и среди гражданского населения.

Пятеро подсудимых по делу "банды ГТА" 1 августа напали на конвоиров в лифте здания Мособлсуда. В результате перестрелки трое арестованных были ликвидированы и двое ранены. Также во время стрельбы огнестрельное ранение получил сотрудник Росгвардии, еще двое полицейских были травмированы. По данному факту СКР возбудил уголовное дело.