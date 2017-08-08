Климкин ответил Саакашвили на заявления о наличии гражданства России
Теги: Украина саакашвили гражданство
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что не "коллекционирует паспорта". Так он отреагировал на заявление экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили о наличии у главы МИД российского гражданства.
Глава МИД Украины Павел Климкин "не коллекционирует" паспорта. Так он ответил на заявление бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили о том, что у министра есть российское гражданство.
"В отличие от некоторых, я не коллекционирую паспорта и не распространяю ложь. Моя родина была, есть и будет Украина", - написал на своей странице в Twitter Климкин.
На відміну від декого,не колекціоную паспорти і брехню. Моя Батьківщина була, є і буде Україна. І залишати її не збираюся. За будь-яких умов— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 8 августа 2017 г.
Ранее Саакашвили заявил, что Климкин мог бы стать "следующим кандидатом" на лишение украинского гражданства. По его словам, министр "целыми днями звонит во все страны" с претензиями, куда приезжал или собирается ехать экс-президент Грузии. Также Саакашвили отметил, что Климкин "этнически не украинец, а русский" и имеет гражданство России, а по-украински говорит "хуже меня".
В июле президент Украины Петр Порошенко лишил Михаила Саакашвили украинского гражданства. По официальной информации это произошло из-за того, что политик скрыл факт возбуждения против него уголовного дела в Грузии. Сам Саакашвили назвал незаконным лишение его украинского гражданства. Кроме того, он оказался шокирован подделкой миграционной анкеты. Политик полагает, что нынешнее руководство Украины избавляется от неугодных ему людей.
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