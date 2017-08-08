18:54, 08 августа 2017

В Египте перевернулся туристический автобус

Теги:  египет  автобус  туристы  Происшествие  дтп

Вблизи египетского курорта Шарм-эш-Шейх перевернулся туристический автобус. Пострадали около 25 человек. Автобус принадлежал одной из гостиниц. Информации о национальности пострадавших пока нет.

В результате ДТП с участием туристического автобуса в Египте пострадали около 25 человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

По их данным, авария произошла недалеко от курорта Шарм-эш-Шейх. Автобус, принадлежащий одной из гостиниц, перевернулся на трассе. На место происшествия прибыли несколько машин скорой помощи. Информации о национальности пострадавших пока нет.

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