Путин: Россия вложит в Абхазию около шести миллиардов рублей

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Объем инвестпрограммы Абхазии на период с 2017 по 2019 годы составит около шести миллиардов рублей, заявил президент России Владимир Путин. Кроме того, стороны будут теснее координировать усилия по обеспечению безопасности на Кавказе, отметил российский лидер после встречи с президентом республики Раулем Хаджимбой.

Россия будет содействовать развитию Абхазии. По словам президента нашей страны Владимира Путина, объем инвестпрограммы на период с 2017 по 2019 годы составит около шести миллиардов рублей.

"Россия будет и дальше содействовать социально-экономическому развитию Абхазии, надежно обеспечивать ее безопасность, оказывать всемерную политическую поддержку", - заявил Путин по итогам российско-абхазских переговоров, передает РИА Новости.

По его словам, со своей стороны руководство республики предпринимает последовательные шаги для упрочения международно-правового статуса Абхазии.

Кроме того, Путин напомнил, что в январе-марте взаимный товарооборот увеличился на 6,5%. При этом большую часть абхазского экспорта в России составило продовольствие, фрукты и овощи.

Говоря о проблемах безопасности, Путин подчеркнул, что стороны "договорились еще теснее координировать шаги в противодействии вызовам и угрозам безопасности на Кавказе". "Ключевую роль в обеспечении стабильности в регионе продолжает играть объединенная российская военная база на территории Абхазии", - сказал российский лидер.

"Мы продолжаем работу по созданию единого контура обороны и безопасности. В этих целях предусмотрено формирование объединенной группировки войск вооруженных сил Абхазии и России, регламентированное отдельным соглашением", - ответил абхазский лидер Рауль Хаджимба.

Кроме того, российский президент рассчитывает, что совместная работа силовых структур России и Абхазии повысит уровень безопасности пребывающих в республике туристов.

Также Владимир Путин подчеркнул, что "Абхазия - важный партнер и союзник России, с которым нас объединяет общая история и духовное родство".

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