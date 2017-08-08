После землетрясения в Китае под завалами могут находиться около ста туристов

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Около ста туристов могут находиться под завалами после землетрясения в провинции Сычуань на юго-западе Китая.

Около 100 туристов могут находиться под завалами после землетрясения в Китае. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на власти провинции Сычуань.

В результате землетрясения погибли по меньшей мере четыре человека, десятки людей пострадали. Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на правительство провинции Сычуань, а настоящее время в наиболее пострадавшем от землетрясения городе Цзючжайгоу находятся более 38 тысяч туристов. Подземные толчки ощущались также в столице провинции Чэнду, а также в городе Сиань, в котором находятся Терракотовые Воины.

Землетрясение магнитудой 7 произошло в китайской провинции Сычуань. Очаг залегал на глубине от 10 до 20 километров севернее города Чэнду. О разрушениях и жертвах пока ничего неизвестно.