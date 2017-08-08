Путин обсудил с главой Абхазии безопасность российских туристов

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Россия намерена и дальше твердо гарантировать безопасность и независимость Абхазии. Во вторник об этом заявил Владимир Путин на встрече с президентом республики Раулем Хаджимбой, которая прошла в Пицунде. Глава российского государства также подчеркнул, что туристы, приезжающие в Абхазию, должны находиться под надежной защитой.

Этот визит российского президента в Пицунду совпал с девятой годовщиной вооруженного нападения Грузии на Цхинвал. После того пятидневного противостояния Москва признала суверенитет не только Южной Осетии, но и Абхазии, а потому высокую встречу Рауль Хаджимба начинает со слов благодарности. Владимир Путин в ответ уверяет: Россия намерена и дальше гарантировать безопасность и независимость республики. При этом напоминает о вступивших в силу договоренностях по организации информационно-координационного центра МВД двух стран, передает "ТВ Центр".

"И сами граждане Абхазии, и русские, и гости, откуда бы они ни приехали, в том числе и из России, должны понимать и чувствовать, что они находятся под надежной защитой. Очень надеюсь, что эта совместная работа будет повышать уровень безопасности пребывающих здесь туристов", - заявил Путин.

Дальше - переговоры за закрытыми дверями. Об итогах лидеры расскажут на пресс-конференции. Но сначала - подписание важного соглашения. Теперь система обязательного медицинского страхования России будет распространяться и на тех наших граждан, которые постоянно проживают в Абхазии. Документ визируют министры здравоохранения двух стран.

Традиционная для таких переговоров тема - развитие торгово-экономического сотрудничества между Москвой и Сухумом. "В январе - марте наш товарооборот увеличился на 6 с половиной процентов. Большую часть абхазского экспорта в Россию, как известно, составляет продовольствие и, прежде всего, фрукты и овощи. С учетом введенных нами в 2014 году ограничений на ввоз сельхозпродукции из ряда стран, у республики Абхазия есть очень хорошие возможности и далее наращивать объемы поставок своей продукции на российский рынок", - заявил президент России.

В частности, с этой целью, говорит Путин, стороны договорились укреплять прямые связи абхазских предпринимательских кругов с российскими. Здесь особая роль у двусторонних деловых форумов. Ближайшая такая встреча состоится уже в конце этого года в Сухуме. Кроме того, серьезную поддержку республике продолжат оказывать и отечественные банки.

"Напомню, что при поддержке российских банков осуществляется целый ряд проектов в сфере туризма, сельского хозяйства, пищевой промышленности - на общую сумму порядка одного миллиарда рублей. Рассчитываем, все это будет способствовать наращиванию налоговых поступлений в бюджет Абхазии, повышению занятости, уровня и качества жизни", - отметил Путин.

"Как известно, Россия оказывает большую финансовую помощь по линии инвестиционной программы и по другим каналам, что позволяет нам реализовывать значимые инфраструктурные объекты, развивать экономику, строить дороги, возводить объекты социальной значимости", - указал Хаджимба.

Глава Абхазии поставил важный для его страны вопрос - об упрощении таможенного оформления и работы фитосанитарных служб на границах стран. Владимир Путин эту идею назвал вполне реальной. Обсудили лидеры и развитие договорно-правовой базы двусторонних отношений. Работу над некоторыми документами решено ускорить.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".