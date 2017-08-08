Отель с двумя тысячами человек обрушился в Китае из-за землетрясения

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Отель с двумя тысячами человек частично обрушился в китайской провинции Сычуань в результате мощного землетрясения. Эвакуированы около 500 человек. В Нацкомиссии по ликвидации последствий стихии отметили, что жертвами могли стать сотни людей по всей провинции.

В китайской провинции Сычуань частично обрушился отель, в котором находились около двух тысяч человек. Это произошло после землетрясения. В пожарном отделении провинции заявили об эвакуации 500 человек, передает РИА Новости.

Инцидент произошел в отеле "Тяньтан", который расположен в районе национального парка Цзючжайгоу. Там после сильных толчков обрушилось лобби.

Сейчас доступ к гостинице затруднен из-за того, что она расположена в гористой местности. После землетрясения дорога местами завалена камнями.

Ранее сообщалось, что около 100 туристов могут находиться под завалами после землетрясения. Также известно о четверых погибших. Пострадали десятки людей.

В свою очередь, в Нацкомиссии по ликвидации последствий стихии отметили, что жертвами могли стать сотни человек, а тысячи, возможно, получили ранения.