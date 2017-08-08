Саакашвили требует вернуть ему украинское гражданство

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Бывший президент Грузии и бывший глава Одесской администрации Михаил Саакашвили заявил, что намерен добиваться восстановления украинского гражданства, которого его лишил президент Порошенко. Саакашвили сейчас совершает турне по странам Восточной Европы, откуда грозит украинским властям чуть ли не новым Майданом

Митинг у российского посольства в Вильнюсе Михаил Саакашвили умело использует против руководства Украины. На камеру политик обнимается с местными активистами, чтобы доказать - его здесь уважают. Литва даже предложила Саакашвили гражданство, но экс-президент Грузии во вторник от паспорта публично отказался, передает "ТВ Центр".

"Я должен вернуть свое украинское гражданство, которое было отнято незаконно. Множество украинцев озлоблены и будут чувствовать себя обманутыми, если я не буду бороться", - сказал он.

Путешествуя по Европе, Саакашвили продолжает уничтожать рейтинг Порошенко, показывая себя жертвой президентского произвола. После Литвы и Польши политик намерен отправиться в следующую страну, в какую пока не раскрывается. Он признался - до сих пор летает по аннулированному украинскому паспорту. Проблем никаких, несмотря на старания Павла Климкина. Саакашвили написал в Facebook, что министр иностранных дел Украины обзванивает своих иностранных коллег "с претензиями".

"Кстати, Павел Климкин этнически не украинец, а русский, родился в России, насколько я понимаю, имеет там гражданство и по-украински говорит хуже меня. Петр Алексеевич, вот вам еще один кандидат для лишения гражданства, после того, как вы попользуетесь его услугами вдоволь", - отметил Саакашвили.

Все еще свежа в памяти украинцев история, как границу между Польшей и Украиной закрыли якобы по приказу президента, который якобы распорядился задержать Саакашвили. Эту информацию распространили соратники политика. Впрочем, Саакашвили и его сторонники не только публично высмеивают власть, но и собирают народ на революцию, которую обещают осенью. Партия Саакашвили под названием "Движение новых сил" продолжает поглощать в себя другие оппозиционные политические проекты. Реклама с лишением гражданства этому только помогает.

Впрочем, пока Саакашвили в изгнании за границей. К тому же, в Грузии политику грозит до 11 лет лишения свободы по 4 уголовным производствам. Власти страны добиваются экстрадиции и суда над бывшим президентом. Киев идет навстречу, там уже давно заявили, что отправят Саакашвили в Тбилиси первым же самолетом, если он посмеет вернуться.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр".