Один из пострадавших в ДТП в Мытищах детей находится в тяжелом состоянии

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В результате ДТП в подмосковных Мытищах госпитализированы пять человек, трое из которых - дети. Один ребенок в тяжелом состоянии отправлен в Москву. Состояние остальных пострадавших оценивается как средней тяжести.

После ДТП в подмосковных Мытищах госпитализированы пять человек, в том числе трое детей. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Минздрава Московской области.

"В ДТП пострадали пять человек, из них трое детей. Два взрослых средней тяжести, один ребенок тяжелый доставлен в Москву, двое детей средней тяжести", - рассказали в ведомстве.

Ранее в мытищинской подстанции скорой помощи сообщили, что в результате аварии пострадали семь человек, пятеро из которых были госпитализированы. Трехлетний ребенок был направлен в московский центр медицины катастроф.

ДТП с участием двух автомобилей марки Skoda произошло на Новомытищинском проспекте в районе дома № 36. В результате происшествия одна из машин вылетела на обочину, где стояли люди.