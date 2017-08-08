Путин посетил международный турнир по боевому самбо в Сочи

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Президент России Владимир Путин прибыл в Сочи, где посетил восьмой Международный турнир по профессиональному боевому самбо "Плотформа S-70".

В Сочи во вторник стартовал восьмой международный турнир по профессиональному боевому самбо. Нынешние соревнования особенные - они проходят в год 80-летия этого вида спорта. Каждый новый борцовский турнир в столице зимней Олимпиады посвящается знаковым для российской государственности событиям и темам. Нынешний проходит под лозунгом "Самбо на службе России", передает "ТВ Центр".

Среди почетных гостей соревнований - известные политики, звезды шоу-бизнеса и спорта. Главным же гостем турнира, как и в прежние годы, стал президент страны Владимир Путин.